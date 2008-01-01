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Новости погоды


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Крымская погода берет курс на потепление


ИА "Метеоновости" / 12:01 Суббота, 8 мая

Субботний день радует жителей и гостей Крыма теплом и солнцем, после полудня воздух прогреется до 24 градусов. Однако вечером погода начнет меняться. Причиной тому атмосферный фронт с волнами, который и принесет дожди кратковременного характера, прогремят грозы, при грозах усилится ветер.

В ночные и утренние часы 9 мая дожди станут более интенсивные, а местами и сильные, с грозами, северо-западный ветер окрепнет в порывах 10-15 м/с, местами он достигнет штормовой силы, 20-25 м/с. Днем усилится влияние антициклона, наступающего от северо-западного побережья Черного моря, и сколько-нибудь существенных осадков не ожидается. Однако, максимальная температура не превысит 12..17 градусов.

10 мая, под опекой антициклона, осадков не будет вовсе, но ветрено, северо-восточный ветер местами окрепнет до 17 м/с, днем немного станет теплее, 14..19 градусов.

К середине недели, на западной периферии антициклона, при переменной облачности температура повысится до 20..25 градусов и ни капли дождя.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Татьяна Крепостнова

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