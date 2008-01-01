В Мурманской области выпал снег

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Накануне, через Кольский полуостров перемещался активный циклон. По мере его продвижения ветер усиливался в порывах до 21 м/с. Отмечался сильный снег, мокрый снег. В Никеле выпало 7 мм, в Мончегорске 8 мм, в Ковдоре 9 мм осадков. Но больше всего выпало в Зареченске, 12 мм. В Мончегорске и Пялице наблюдалось отложение мокрого снега.

8 мая в Мурманской области сохранится сырая и ветреная погода с осадками разной интенсивности и продолжительности.

В праздничный день на заметное улучшение погоды рассчитывать не приходится. Облачно с прояснениями, днем местами небольшие, на востоке области умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя при температуре 4..9 градусов выше ноля, ночью и утром местами гололедица.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Татьяна Крепостнова