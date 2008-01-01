Отголоском вторжения холода в центр России могут стать заморозки

Циклон, который продолжает заливать дождями центральные области России, 9 мая вынужден будет отступить. С юга распространится гребень антициклона, и вытеснит циклон на север Скандинавии, а его атмосферный фронт сместится к востоку, на Среднюю Волгу.

В Тверской и Смоленской областях без существенных осадков и в ночь на 9 мая в ранние утренние часы воздух остынет до 0..+5 градусов. А это значит, существует вероятность легкого заморозка.

В Ярославской области 9 мая еще сохранится влияние атмосферного фронта. Ночью дожди, в отдельных районах сильные, днем осадки ослабеют, пройдут местами и будут непродолжительные, а северо-западный ветер местами усилится в порывах до 15 м/с. В ночь на 10 мая ночью температура понизится до 0..+5 градусов.

Порция холода проникнет в Тверскую область, и 10 мая в ранние утренние часы воздух прихватит заморозок, до -1 градуса.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Татьяна Крепостнова