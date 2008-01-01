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Новости погоды


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На юге Дальнего Востока дожди, грозы и ветрено


ИА "Метеоновости" / 13:04 Суббота, 8 мая

 В минувшую пятницу южные районы Дальнего Востока находились во власти циклона и его активных атмосферных фронтов. Первой удар приняла Еврейская автономная область, где в ночь на 8 мая прошел сильный дождь, в Биробиджане и Облучье выпало 11 мм, в Смидовичах до 16 мм.

По мере продвижения фронтов, зона осадков распространилась на юг Амурской области и Хабаровского края.

В праздничный день на юге Дальнего Востока сохранится сырая и ветреная погода с осадками разной интенсивности и продолжительности, на юге Хабаровского края и в Приморье – местами сильными, в отдельных районах Приморья с грозами, на побережье ветер усилится в порывах 15-20 м/с.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Татьяна Крепостнова

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