На юге Дальнего Востока дожди, грозы и ветрено

В минувшую пятницу южные районы Дальнего Востока находились во власти циклона и его активных атмосферных фронтов. Первой удар приняла Еврейская автономная область, где в ночь на 8 мая прошел сильный дождь, в Биробиджане и Облучье выпало 11 мм, в Смидовичах до 16 мм.

По мере продвижения фронтов, зона осадков распространилась на юг Амурской области и Хабаровского края.

В праздничный день на юге Дальнего Востока сохранится сырая и ветреная погода с осадками разной интенсивности и продолжительности, на юге Хабаровского края и в Приморье – местами сильными, в отдельных районах Приморья с грозами, на побережье ветер усилится в порывах 15-20 м/с.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Татьяна Крепостнова