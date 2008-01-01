Самый "мокрый" день в Москве выполнит норму по осадкам

К 18 часам 8 мая в Москве выпало 30 мм осадков. Этот день уже стал самым мокрым с начала года. Последний раз столицу в таком объеме заливали майские дожди в последних числах мая прошлого года. 29 мая 2020 года в Москве выпало 38 мм, 31 мая- 34 мм.

Сегодняшний день, существенно пополнив копилку майских осадков, выполнит месячную норму! И может установить новый суточный рекорд! В 1922 году в этот день выпало 35,2 мм.

Главный специалист ИА "Метеоновости"

Ксения Байкова