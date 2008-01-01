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Новости погоды


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Самый "мокрый" день в Москве выполнит норму по осадкам


ИА "Метеоновости" / 19:51 Суббота, 8 мая

К  18 часам  8 мая в Москве выпало 30 мм осадков. Этот день уже стал самым мокрым с начала года. Последний раз столицу в таком объеме  заливали майские дожди в последних числах мая прошлого года. 29 мая 2020 года в Москве  выпало  38 мм,  31 мая- 34 мм.

Сегодняшний день,  существенно пополнив копилку майских осадков, выполнит месячную норму!  И может установить новый суточный рекорд! В 1922 году в этот день выпало  35,2 мм.

Главный специалист ИА "Метеоновости"
Ксения Байкова

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