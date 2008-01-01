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Новости погоды


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Рекорд по осадкам в Москве состоялся


ИА "Метеоновости" / 21:25 Суббота, 8 мая

За сутки 8 мая в Москве выпало в среднем 32 мм дождя, наибольшее количество наблюдалось в южном округе столице. На станции ВДНХ суточная сумма составила   39 мм. А это значит, что перекрыт прежний суточный максимум осадков для этого дня. Он составлял 32,5 мм и принадлежал далекому 1922 году.

Сегодняшний день перевыполнил и месячную норму осадков, на ВДНХ с начала месяца выпало 55,7 мм.  или 110% месячной нормы.

Хочется сказать дождю,  хватит!  Остановись!

Главный специалист ИА "Метеоновости"
Ксения Байкова

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