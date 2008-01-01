Рекорд по осадкам в Москве состоялся

За сутки 8 мая в Москве выпало в среднем 32 мм дождя, наибольшее количество наблюдалось в южном округе столице. На станции ВДНХ суточная сумма составила 39 мм. А это значит, что перекрыт прежний суточный максимум осадков для этого дня. Он составлял 32,5 мм и принадлежал далекому 1922 году.

Сегодняшний день перевыполнил и месячную норму осадков, на ВДНХ с начала месяца выпало 55,7 мм. или 110% месячной нормы.

Хочется сказать дождю, хватит! Остановись!

Главный специалист ИА "Метеоновости"

Ксения Байкова