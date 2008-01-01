Погода в Москве сегодня

Активный и дождливый циклон покинет московский регион и уйдет на северо-восток Европейской России. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 750 мм рт ст. В облаках появятся просветы и выглянет солнце. В начале дня еще местами не исключен небольшой дождь. Максимальная температура в Москве 11..13, по области 10..15 градусов. Ветер сменит направление на западный, северо-западный румб и подуеся со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами 12-14 м/с. Относительная влажность воздуха около 50 %.

В Москве и Подмосковье атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе будет расти, влажность уменьшится. Такие погодные условия благоприятны для большинства и не должны вызвать ухудшения самочувствия и выраженных метеопатических реакций. Однако, на рост атмосферного давления недомоганием могут отреагировать метеочувствительные люди с заболеваниями сердца и сосудов. Сохраняется риск и высокая вероятность появления аллергических реакций, причиной этого может стать усиленное цветение и наличие в воздухе фитонцидов. Стоит избегать пребывания в лесопарковых зонах, а при себе всегда иметь препараты первой помощи.