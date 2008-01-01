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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 11:00 Воскресенье, 9 мая

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 Циклон, который отметился в столичном регионе проливными дождями, уступил место антициклону, вытеснившему циклон на северо-восток, а атмосферные фронты к востоку. Тем не менее, утро праздничного дня встретило москвичей облачной и ветреной погодой, местами брызнул небольшой дождь, что не помешало проведению парада Победы.

В течение дня дождей станет заметно меньше, а потому и рекордное количество осадков, 11.8 мм, выпавших 9 мая, останется в 1910 году.

На значительные колебания температуры тоже рассчитывать не приходится. Самая холодная ночь с температурой -5.8 градуса по-прежнему принадлежит 1918 году, а самый теплый день +30 1967 году.

В прошлом, 2020 году, в этот день среднесуточная температура воздуха приблизилась к своей климатической норме. Ночью было 9.5 градусов, днем потеплело до 15.3, поморосил небольшой дождь.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Татьяна Крепостнова

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