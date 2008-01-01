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Новости погоды


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На Европейском юге штормовая погода


ИА "Метеоновости" / 12:03 Воскресенье, 9 мая

Накануне южные районы Европейской России пересекали холодные атмосферные фронты, которые и отметились сильными дождями, с грозой и сильным ветром. Так, в Краснодарском крае в ночь на 9 мая вылилось от 16 до 22 мм.

Праздничный день вряд ли порадует теплом и солнцем. Очередной атмосферный фронт принесет сильные дожди и ливни с грозами, градом и шквалами 20-22 м/с в Краснодарский край.  На малых реках и водотоках юго-западных и юго-восточных притоков Кубани, а также на реках Черноморского побережья и Республик Адыгеи возможен подъем уровня воды, что может привести к паводкам и подтоплениям.

Антициклон, центр которого располагается в районе Белграда, продвигается к востоку, тесня атмосферные фронты в предгорные и горные районы Европейского юга.

С самого утра в Карачаево-Черкесии идут сильные дожди, которые сопровождаются грозой, градом и шквалистыми усилениями ветра в порывах 20-23 м/с. Во второй половине дня зона штормовой погоды накроет Ингушетию и Чечню, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Ожидаются сильные дожди, ливни, прогремят грозы, не исключен град, которые будут сопровождаться шквалами в Северной Осетии 20-25 м/с, в Кабардино-Балкарии до 27 м/с. На реках будет отмечаться подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах возможен сход селей малого объема.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Татьяна Крепостнова

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