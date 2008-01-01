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Новости погоды
В Карелии дожди не стихают
ИА "Метеоновости" / 12:26 Воскресенье, 9 мая
Северо-запад Европейской территории, как правило, первым принимает удар атлантических циклонов, которые не скупятся на осадки, стремясь к рекордным значениям.
На переднем крае и больше всего осадков зачастую достается Карелии., где второй день подряд количество выпавших осадков достигает рекордов.
7 мая в Реболах выпало 19 мм, предыдущий рекорд 14 мм продержался с 1979 года. Осадки продолжались и 8 мая, копилка пополнилась на 11 мм. За 8 прошедших дней мая выпало 34 мм при норме в 51 мм, то есть 67 %.
Число рекордсменов увеличилось за счет Сортавалы. 8 мая здесь налило 20.8 мм, тем самым был побит рекорд 1948 года со значением 10 мм. На 8 мая в городе выпало 33 мм при норме в 46 мм, то есть 72%.
В предстоящие сутки в Карелии будут продолжаться осадки разной интенсивности и продолжительности, что в очередной раз пополнит копилку осадков, возможно до рекордных значений.
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