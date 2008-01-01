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Новости погоды


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Заморозки на подступах к Краснодарскому краю


ИА "Метеоновости" / 13:04 Воскресенье, 9 мая

Центр антициклона стремительно продвигается к востоку, и в начале новой недели, совершив марш-бросок от Белграда, будет находиться над Молдавией. По его северо-восточной периферии начнет опускаться прохладный воздух, который доберется до Краснодарского края.

В ночные и утренние часы 10 и 11мая, в предгорных районах Краснодарского края и в Адыгее воздух и поверхность почвы местами прихватит заморозок до -1..-2 градусов.  

Заморозки, до -1..-3 градусов, 10-11 мая охватят северные и центральные районы Карачаево-Черкесии.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Татьяна Крепостнова

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