Заморозки на подступах к Краснодарскому краю

Центр антициклона стремительно продвигается к востоку, и в начале новой недели, совершив марш-бросок от Белграда, будет находиться над Молдавией. По его северо-восточной периферии начнет опускаться прохладный воздух, который доберется до Краснодарского края.

В ночные и утренние часы 10 и 11мая, в предгорных районах Краснодарского края и в Адыгее воздух и поверхность почвы местами прихватит заморозок до -1..-2 градусов.

Заморозки, до -1..-3 градусов, 10-11 мая охватят северные и центральные районы Карачаево-Черкесии.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Татьяна Крепостнова