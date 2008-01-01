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Новости погоды


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На западе Европейской России заморозки, на востоке дожди


ИА "Метеоновости" / 13:32 Воскресенье, 9 мая

Еще накануне, весь день в центре России шел сильный дождь, не прекращался он и в ночь на 9 мая. За этот период в Брянской, Тверской областях выпало до 16 мм, в Калужской, Орловской до 23 мм, в Тульской и Ярославской до 27 мм. На Курскую область 8 мая вылилось и вовсе рекордное количество осадков, 26 мм, тем самым обновился рекорд 1951 года со значением 22.7 мм.

Но уже завтра, 10 мая, в западной половине Европейской территории, благодаря антициклону, погода пойдет на лад. Небо освободится от облаков, проглянет солнце, но с затоком холодного воздуха и при малом количестве облаков, возрастает вероятность заморозков.

Ночью и утром 10 мая в Новгородской области и на востоке Ленинградской воздух прихватит заморозок до -1..-3, в Карелии до -2. Зона заморозков распространится на запад и север Центрального района: в  Ярославской и Тверской областях до -1, в Смоленской, Калужской и Московской до -2 градусов. 

Зона ненастья вместе с циклоном и атмосферным фронтом отойдет на северо-восток и восток. И в начале новой недели, дожди, местами сильные пройдут в Коми и правобережье Среднего Поволжья, ветер усилится в порывах 15-20 м/с.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Татьяна Крепостнова

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