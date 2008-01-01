Погода в Москве сегодня

Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается погода с небольшой облачностью. Максимальная температура в Москве 15..17, по области 13..18 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 757 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 30 %.

Погода в столичном регионе налаживается. При переменной облачности осадков не ожидается, температура повышается. Атмосферное давление растет, как и содержание кислорода в воздухе.

Такие погодные условия не должны вызывать у большинства дискомфорта, ухудшения самочувствия и выраженных метеопатических реакций.

Тем не менее, наиболее метеочувствительные люди могут негативно отреагировать на рост атмосферного давления. В группе риска гипертоники и те, кто перенес сосудистые катастрофы. Сохраняется риск и высокая вероятность появления аллергических реакций, причиной этого может стать усиленное цветение и наличие в воздухе фитонцидов, а потому стоит избегать пребывания в лесопарковых зонах, а при себе всегда иметь препараты первой помощи.

Геомагнитный фон 10 мая прогнозируется преимущественно спокойный.