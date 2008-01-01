Из архива московской погоды

На вахту заступил антициклон, пришедший с запада. И новая неделя для жителей столичного мегаполиса начнется с солнечной погоды без осадков. После прохладной ночи температура повысится до 15..17 градусов. Изменений в рекордах как минимальных, так и максимальных не произойдет.

Абсолютный минимум для 10 мая -3.8 градуса останется в позапрошлом веке, в 1891 году. Абсолютный максимум этих суток со значением 29.4 градуса по-прежнему будет принадлежать 1996 году. Этот день 1946 года вошел в историю метеонаблюдений с рекордным количеством осадков, 19.5 мм.

Прошлый, 2020 год, в этот день отметился теплом, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 1-2 градуса. Ночью было 11.3 градусов, днем температура повысилась до 16.5 градусов, и преимущественно без осадков.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Романова