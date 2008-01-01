Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
10 мая 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москву идет тепло


ИА "Метеоновости" / 10:06 Понедельник, 10 мая

Прослушать новость Прослушать
  

Погода первомайских праздников не оправдала надежды москвичей на тепло. В прошедшие дни  столичную землю заливали сильные дожди, не частым гостем было солнце, а низкий температурный фон сопровождался порывистыми ветрами.

Но завершающий первомайские праздники день стал переломным в погоде.

Уже сегодня на московскую землю начал распространять свое влияние солнечный антициклон. Пока Москва и область находятся на его окраине, под влиянием северных ветров, а потому  значительного прогрева не ожидается. Максимальная температура в городе 15..17 градусов, но уже без дождей.

В ночь на вторник и без того прохладный воздух остынет до слабо положительных значений температуры: в Москве до 3..5 градусов, по области возможны заморозки до –1, а уже днем температура повысится до двадцати градусов, а в Подмосковье и выше.

Со среды и до конца рабочей недели антициклон сохранит теплую погоду без существенных осадков. Температура воздуха превысит многолетние значения на 2-3 градуса, ночи потеплеют до 8.. 13, днем 17..22 градуса.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Романова

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+16
Вт.
11 мая
+19
Ср.
12 мая
+20
Чт.
13 мая
+18
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Кербела		 -12
Челюскин

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Идальго-дель-Парраль

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100