В Москву идет тепло

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Погода первомайских праздников не оправдала надежды москвичей на тепло. В прошедшие дни столичную землю заливали сильные дожди, не частым гостем было солнце, а низкий температурный фон сопровождался порывистыми ветрами.

Но завершающий первомайские праздники день стал переломным в погоде.

Уже сегодня на московскую землю начал распространять свое влияние солнечный антициклон. Пока Москва и область находятся на его окраине, под влиянием северных ветров, а потому значительного прогрева не ожидается. Максимальная температура в городе 15..17 градусов, но уже без дождей.

В ночь на вторник и без того прохладный воздух остынет до слабо положительных значений температуры: в Москве до 3..5 градусов, по области возможны заморозки до –1, а уже днем температура повысится до двадцати градусов, а в Подмосковье и выше.

Со среды и до конца рабочей недели антициклон сохранит теплую погоду без существенных осадков. Температура воздуха превысит многолетние значения на 2-3 градуса, ночи потеплеют до 8.. 13, днем 17..22 градуса.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Романова