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Новости погоды


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Контрасты погоды центральных областей


ИА "Метеоновости" / 10:46 Понедельник, 10 мая

 Погода в Праздничный день 9 мая в центральных областях Европейской России была неоднородной. Циклонический вихрь, приблизившийся к центру России еще 8 мая, сместился на восток округа. И если в Москве 9 мая, еще накрапывающий  в утренние часы дождь начал стихать, а к полудню и вовсе прекратился, то восток округа циклон продолжал заливать сильными дождями, которые продолжались и в ночь на понедельник.

За  этот период количество выпавших осадков в Ивановской и Костромской областях составило  половину месячной нормы, в Рязанской и Тамбовской областях – почти треть. Зона сильных дождей распространилась и на Нижегородскую область.

В то же время на западе округа 9 мая был солнечным, а в ночь на 10 мая при ясном небе холодный воздух дополнительно остыл до слабо положительных, а местами и до отрицательных значений температуры. Заморозки отмечались в Брянской и Орловской областях, где температура под утро достигла отметки –1..-2  градуса.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Романова

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