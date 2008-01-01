Контрасты погоды центральных областей

Погода в Праздничный день 9 мая в центральных областях Европейской России была неоднородной. Циклонический вихрь, приблизившийся к центру России еще 8 мая, сместился на восток округа. И если в Москве 9 мая, еще накрапывающий в утренние часы дождь начал стихать, а к полудню и вовсе прекратился, то восток округа циклон продолжал заливать сильными дождями, которые продолжались и в ночь на понедельник.

За этот период количество выпавших осадков в Ивановской и Костромской областях составило половину месячной нормы, в Рязанской и Тамбовской областях – почти треть. Зона сильных дождей распространилась и на Нижегородскую область.

В то же время на западе округа 9 мая был солнечным, а в ночь на 10 мая при ясном небе холодный воздух дополнительно остыл до слабо положительных, а местами и до отрицательных значений температуры. Заморозки отмечались в Брянской и Орловской областях, где температура под утро достигла отметки –1..-2 градуса.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Романова