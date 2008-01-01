Сильное потепление в Египте

С субботы, 8 мая, на большей части территории Египта установилась аномально высокая температура воздуха. Самые высокие показатели для данного времени года были зафиксированы на северном побережье страны, где жара продлится до вторника, 11 мая.

В Александрии максимальная дневная температура достигла +30 градусов, в Каире, Шарм-эль-Шейхе и Хургаде +41 градуса, в Кене, Луксоре и Асуане +44 градусов. На северном побережье также усилился ветер: в Александрии и Каире его скорость составляет 7-10 м/с.

Изменение погодных условий также повлияло на состояние моря. Высота волн в Средиземном море на северном побережье Египта может достигать 2,5 м. Волнение в Красном море будет умеренным, высота волн не превысит 1,5-2 м.

Местные власти настоятельно рекомендуют избегать нахождения под солнцем, пить больше воды, носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором, а также обращаться за медицинской помощью при малейших признаках теплового поражения.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Романова