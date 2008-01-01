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Новости погоды


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Сильные дожди и ветры в Швейцарии


ИА "Метеоновости" / 11:40 Понедельник, 10 мая

В понедельник, 10 мая, в Женеве был установлен третий, оранжевый уровень метеорологической опасности, связанный с сильными дождями. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях продлится в кантоне до вечера вторника, 11 мая.

В Женеве и соседнем кантоне Во уровень осадков повысится до 80 мм. Грозовые дожди сопровождаются сильным ветром, порывы которого составляют 10-12 м/с. На склонах выше 2000 м ожидается снег, скорость ветра усилится до 16-18 м/с.

В центральной части Швейцарии также установлен оранжевый уровень метеоопасности из-за сильных ветров. В горных районах кантонов Берн и Граубюнден (Гризон) на склонах высотой от 1400 м скорость ветра достигает 16-22 м/с, а на склонах от 2000 м - 30-40 м/с.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Романова

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