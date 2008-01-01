Европейский юг заливают дожди

Апрель на Европейском юге вошел в историю с избытком осадков. Не хочет отстать от него и май. День Победы отметился здесь сильными и очень сильными дождями, виной которых стал очередной южный циклон.

В Сочи 9 мая выпало 28 мм осадков, в окрестностях города-курорта количество выпавших осадков местами достигло 79 мм. Метеостанция поселка Горный зафиксировала 50 мм, а на Красной Поляне – 47 мм. Сильные дожди прошли не только в Краснодарском крае, но и в Адыгее.

По мере смещения циклона на северо-восток, зона сильных дождей охватила Астраханскую, Волгоградскую области и Калмыкию. Количество выпавших осадков составило здесь до 25 мм.

В ночь на 11 мая, уже в тылу циклона, в юго-восточных и предгорных районах Краснодарского края, а также в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до –1..-2 градусов.

А уже днем над Азовским морем формируется очередной циклонический вихрь. Он принесет очередную порцию сильных дождей, которые будут сопровождаться усилением ветра до 20-23 м/с.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Романова