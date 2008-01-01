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Новости погоды


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Кого порадовала погода в день 9 мая


ИА "Метеоновости" / 13:00 Понедельник, 10 мая

На европейской территории самой неблагоприятной погода была  в восточной половине Центрального округа, в Поволжье и на Европейском юге: дожди разной интенсивности, порывистый ветер и прохладно.

А вот жителям Европейского севера с погодой повезло. Так в столице Ненецкого автономного округа светило солнце, не выпало ни капли дождя, а максимальная температура достигла рекордных значений.

В Нарьян-Маре она повысилась до +16.3, что на три с половиной градуса выше рекорда, удерживающегося с 1968 года.

В Салехарде максимальная температура достигла отметки +13.7 и также обновила суточный рекорд. И здесь обошлось без осадков.

В Красноярском крае, в столице Эвенкии – Туре, ярко светило солнце и воздух прогрелся до +17.8, что на  одну десятую выше рекорда 2015 года.

Даже для жителей Якутии праздничный  день был солнечным и теплым, в городе Жиганск отмечен температурный рекорд, +16 градусов.

 

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Романова

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