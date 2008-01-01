Кого порадовала погода в день 9 мая

На европейской территории самой неблагоприятной погода была в восточной половине Центрального округа, в Поволжье и на Европейском юге: дожди разной интенсивности, порывистый ветер и прохладно.

А вот жителям Европейского севера с погодой повезло. Так в столице Ненецкого автономного округа светило солнце, не выпало ни капли дождя, а максимальная температура достигла рекордных значений.

В Нарьян-Маре она повысилась до +16.3, что на три с половиной градуса выше рекорда, удерживающегося с 1968 года.

В Салехарде максимальная температура достигла отметки +13.7 и также обновила суточный рекорд. И здесь обошлось без осадков.

В Красноярском крае, в столице Эвенкии – Туре, ярко светило солнце и воздух прогрелся до +17.8, что на одну десятую выше рекорда 2015 года.

Даже для жителей Якутии праздничный день был солнечным и теплым, в городе Жиганск отмечен температурный рекорд, +16 градусов.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Романова