В Крыму можно комфортно отдохнуть

В Крыму переход от жаркого лета к холодной осени произошел так же стремительно, как и во многих других регионах европейской территории России. 2 сентября полуостров проутюжил холодный атмосферный фронт, за которым распространилась арктическая воздушная масса. При прохождении контрастного фронтального раздела не обошлось без ливней, гроз и сильного ветра. В Симферополе месячная норма осадков была выполнена за сутки.

Можно вспомнить, что в течение летнего сезона погода не раз преподносил неприятные сюрпризы отдыхающим и жителям полуострова. А вот те, кто принял решение отдохнуть в Крыму на этой недели, вряд ли прогадали. Антициклон из Европы берет полуостров под свою опеку – до окончания недели солнечно, существенные осадки маловероятны.

Не подкачает и температура – на полуострове и сейчас не слишком прохладно, а во второй половине недели воздух будет прогреваться до +24..+28. Температура морской воды попадает в диапазон от «комфортной» до «идеальной» и составит +20..+24 градуса. Единственной проблемой может стать порывистый норд-ост, местами ожидается усиление до 12-17 м/с.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Александр Рыбаков