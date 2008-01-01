Сильный град на севере Туниса

На Тунис обрушились грозовые дожди, нанесшие существенный ущерб северной части страны. Сильные ливни наблюдались и на северо-востоке Алжира в 20 км от границы с Тунисом.

Самыми пострадавшими оказались вилайеты Кассерин и Сиди-Бу-Зид: разрушительные ливни с градом, достигшим размера от 12 до 14 см в диаметре, повредили автомобили и жилые дома. По Кассерине также прошелся смерч, который, к счастью, не навредил местным жителям. На данный момент пасмурная погода в северной части страны сменилась на солнечную со средней температурой +29..+30 градусов. Однако уже к концу текущей недели здесь вновь прогнозируются грозы.

В конце августа в Кассерине уже наблюдался сильный град. Тогда, помимо поврежденных зданий и личного имущества местных жителей, в вилайете сильно пострадали сельскохозяйственные угодья.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Нелли Мотивосова