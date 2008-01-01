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Новости погоды


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Тропический шторм "JOLINA" приблизился к Филиппинам


ИА "Метеоновости" / 09:38 Вторник, 7 сентября

В понедельник, 6 сентября, у восточного побережья Филиппин сформировалась тропическая депрессия, которая менее чем за 24 часа достигла категории шторма и получила название "JOLINA". Постепенно продвигаясь на северо-запад, стихия приблизилась к западному побережью островного государства утром 7 сентября.

Власти Филиппин выпустили официальное предупреждение об опасности тропического шторма, который несет с собой ветры порывами до 25 м/с и проливные дожди, способные вызвать наводнения и оползни. "JOLINA" угрожает провинциям Северный и Восточный Самар, Сорсогон, Бикольскому полуострову и восточному берегу Висайских островов.

По предварительным прогнозам, тропической шторм пройдет вдоль всего восточного побережья Филиппин, пересечет северный остров Лусон и в субботу, 11 сентября, выйдет в Южно-Китайское море.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Нелли Мотивосова

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