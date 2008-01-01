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Новости погоды


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Заморозки овладели Центральной Россией


ИА "Метеоновости" / 10:36 Вторник, 7 сентября

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Прошедшее лето порадовало жителей Центральной России очень теплой погодой. Но тепло она сентябрю не передала. Уже с первых дней  календарной осени над европейской территорией  в средней тропосфере установилась барическая ложбина. Холодный воздух верхних слоев атмосферы, проникая  к поверхности земли, существенно понизил температуру воздуха. Из-за плотной облачности нет и солнечного прогрева.

В результате заморозки накрыли среднюю полосу России раньше положенных сроков.

Уже в первых числах сентября минимальная температура  в ряде областей Центрального федерального округа устремилась к нулевой отметке. Отмечались они и в Московской области, преимущественно в  пониженных местах на востоке Подмосковья.

В ночь на понедельник заморозки отмечались в Тамбове, температура понизилась до –0.1, став суточным рекордом.

Минувшей ночью  понижение температуры до –1 градуса зарегистрированы в Костромской и Брянской областях, но суточные рекорды устояли. Зато в Рязани рекорд минимальной температуры для 7 сентября, существовавший с 1956 года,  обновился. Температура понизилась до 0.8 градусов.

В ближайшие дни, циклон, перемещающийся по Европейскому северу, прикроет северные области Центральной Росси облаками,  вероятность заморозков небольшая, а в южной половине,  при ясном небе, температура вновь устремится к нулевой отметке.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Романова

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