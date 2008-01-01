Заморозки овладели Центральной Россией

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Прошедшее лето порадовало жителей Центральной России очень теплой погодой. Но тепло она сентябрю не передала. Уже с первых дней календарной осени над европейской территорией в средней тропосфере установилась барическая ложбина. Холодный воздух верхних слоев атмосферы, проникая к поверхности земли, существенно понизил температуру воздуха. Из-за плотной облачности нет и солнечного прогрева.

В результате заморозки накрыли среднюю полосу России раньше положенных сроков.

Уже в первых числах сентября минимальная температура в ряде областей Центрального федерального округа устремилась к нулевой отметке. Отмечались они и в Московской области, преимущественно в пониженных местах на востоке Подмосковья.

В ночь на понедельник заморозки отмечались в Тамбове, температура понизилась до –0.1, став суточным рекордом.

Минувшей ночью понижение температуры до –1 градуса зарегистрированы в Костромской и Брянской областях, но суточные рекорды устояли. Зато в Рязани рекорд минимальной температуры для 7 сентября, существовавший с 1956 года, обновился. Температура понизилась до 0.8 градусов.

В ближайшие дни, циклон, перемещающийся по Европейскому северу, прикроет северные области Центральной Росси облаками, вероятность заморозков небольшая, а в южной половине, при ясном небе, температура вновь устремится к нулевой отметке.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Романова