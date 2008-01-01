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Новости погоды


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Дальний Восток облюбовали циклоны


ИА "Метеоновости" / 10:53 Вторник, 7 сентября

В начале недели погоду в большинстве районов Дальневосточного округа определяли циклоны. Самый активный из них обосновался на северо-востоке округа.  Дожди шли на востоке Якутии, в Магаданской области и Чукотском а.о.  На северо-востоке Якутии циклон оставил до 28 мм осадков. Над Камчатским краем на актином участке атмосферного фронта, сформировался еще один циклон. И он оказался способен на еще более интенсивные осадки. На юго-востоке края выпало до 39 мм.

Циклоны продолжают смещаться и вдоль Амура.  Сегодня ливневые дожди пройдут в Амурской области. Сохранятся они и в восточной половине Якутии, а также в Камчатском крае. А на побережье Чукотского автономного округа при температуре от –2 до +2  дождь будет чередоваться с мокрым снегом и сопровождаться усилением ветра до 15-20 м/с.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Романова

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