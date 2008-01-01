Дальний Восток облюбовали циклоны

В начале недели погоду в большинстве районов Дальневосточного округа определяли циклоны. Самый активный из них обосновался на северо-востоке округа. Дожди шли на востоке Якутии, в Магаданской области и Чукотском а.о. На северо-востоке Якутии циклон оставил до 28 мм осадков. Над Камчатским краем на актином участке атмосферного фронта, сформировался еще один циклон. И он оказался способен на еще более интенсивные осадки. На юго-востоке края выпало до 39 мм.

Циклоны продолжают смещаться и вдоль Амура. Сегодня ливневые дожди пройдут в Амурской области. Сохранятся они и в восточной половине Якутии, а также в Камчатском крае. А на побережье Чукотского автономного округа при температуре от –2 до +2 дождь будет чередоваться с мокрым снегом и сопровождаться усилением ветра до 15-20 м/с.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Романова