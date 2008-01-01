Знойное лето вернулось на Алтай ненадолго

Календарная осень на Алтае началась с погоды вполне соответствующей сезону. Но уже в конце первой пятидневки месяца погода решила повернуть вспять, возвратив жаркие летние деньки.

В начале текущей недели температура воздуха в Алтайском крае и Республике Алтай и вовсе перебралась через тридцатиградусную отметку.

В столице Алтайского края, Барнауле, она повысилась до +31 градуса, установив новый суточный рекорд, продержавшийся ровно 40 лет. Городом-рекордсменом стал еще один алтайский город – Бийск. В нем максимальная температура 6 сентября составила +32.2, что на 1.6 градуса выше предыдущего рекорда 1980 года.

Совсем немного не дотянула до тридцатиградусных значений температура в Кемеровской и Новосибирской областях. Тем не менее, в Новокузнецке Кемеровской области, рекорд с температурой +29.5 состоялся.

Возврат летнего тепла на юге Западной Сибири не продлится долго. Уже в среду в Кемеровской и Новосибирской областях температура понизится до нормы, а во второй половине недели жаркие дни покинут и Алтай.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Романова