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Новости погоды


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Знойное лето вернулось на Алтай ненадолго


ИА "Метеоновости" / 11:47 Вторник, 7 сентября

Календарная осень на Алтае началась с погоды вполне соответствующей сезону. Но уже в конце первой пятидневки месяца  погода решила повернуть вспять, возвратив  жаркие летние деньки.

В начале текущей недели температура  воздуха в Алтайском крае и Республике Алтай и вовсе перебралась через тридцатиградусную отметку.

В столице Алтайского края, Барнауле, она повысилась до +31 градуса, установив новый суточный рекорд,  продержавшийся ровно 40 лет. Городом-рекордсменом стал еще один алтайский город – Бийск.  В нем максимальная температура 6 сентября составила +32.2, что на 1.6 градуса выше предыдущего рекорда 1980 года.

Совсем немного не дотянула до тридцатиградусных значений температура в Кемеровской и Новосибирской областях. Тем не менее, в Новокузнецке Кемеровской области, рекорд с температурой  +29.5 состоялся.

Возврат летнего тепла на юге Западной Сибири не продлится долго. Уже в среду в Кемеровской и Новосибирской областях температура понизится до нормы, а  во второй половине недели жаркие дни покинут и Алтай.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Романова

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