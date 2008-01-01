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Новости погоды


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В Санкт-Петербурге дождливо и прохладно


ИА "Метеоновости" / 12:50 Вторник, 7 сентября

По сравнению с Москвой, Северная столица не может похвастаться стабильно теплым летом.  Жарким, с дневной температурой выше +30 градусов,  здесь был лишь июль. А уже в августе в большинстве дней среднесуточная температура значительно отставала от нормы, а в последние дни не дотягивала даже до +17 градусов.

Холодную эстафету принял и сентябрь. Дневная температура держится в интервале 13..15 градусов, но заморозки город на Неве еще не посещали.  Ниже +8 температура не понижалась.

Главенствующую роль в формировании погоды определяет Атлантика. Посылаемые ей циклоны движутся в непосредственной близости от Санкт-Петербурга и проявляют себя пасмурным небом и невысоким температурным фоном, характерными атрибутами для Северной столицы.

Сегодня  в Санкт-Петербурге время от времени будут приниматься дожди, днем около 15 градусов.

В среду дожди более интенсивные и продолжительные, но станет немного теплее, 16..18 градусов.

До конца рабочей недели в погоде мало, что изменится.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Романова

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