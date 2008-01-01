Погода в Москве сегодня

Предстоящим днём столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве 15..17, по области 12..17 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт. ст..

Погода в Москве и области благоприятна для большинства людей. Температура воздуха повысится, атмосферное давление немного выше нормы, содержание кислорода в воздухе и относительная влажность в пределах привычных значений. Осенью теплые дни выпадают довольно редко, поэтому проводить их следует с пользой для здоровья. Укрепить организм помогут витамины растительного происхождения, прогулки на свежем воздухе, занятия физкультурой, например, скандинавской ходьбой.