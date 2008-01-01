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Среда
8 сентября 2021
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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:44 Среда, 8 сентября

На московскую землю не торопясь возвращается тепло. Но с каждым днем становится все теплее и уже сегодня среднесуточная температура приблизится к норме. При таких показателях до рекордов ей будет далеко.

Начиная с сегодняшнего дня, тридцатиградусных значений температура в сентябре уже никогда не достигала. Но все же 8 сентября она близко подошла к этому значению, остановившись у отметки +29.8, и это случилось  в 1938 году и с тех пор  рекорд суточного максимума остается непревзойденным.

Заморозки в Москве 8 сентября не отмечались ни разу. Самая низкая температура +0.1 градуса остается в далеком 1896 году.

Рекордное количество осадков выпало в этот день в 1963 году, за сутки 43.3 мм, что больше половину месячной нормы.

В прошлом, 2020 году, 8 сентября похолодало. Целый день лил дождь, выпало до 12 мм осадков, а максимальная температура составила +17.8 градусов.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Татьяна Крепостнова

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