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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:30 Суббота, 6 ноября

Погода в столичном мегаполисе начинает меняться. Субботний день будет облачным, ветреным, но еще довольно теплым, после полудня 8..10 градусов. Среднесуточная температура останется выше многолетних значений на 7-8 градусов. Тем не менее, вопрос как о рекордно высоких, так и низких значениях уже не стоит. Самая низкая температура 6 ноября -15.9 градуса наблюдалась в позапрошлом веке, в 1888 году. Самая высокая, 16.2 градуса зафиксирована в 2013 году, мало того, то значение стало и самым высоким в ноябре. В 2012 году в Москве выпало почти 50% месячной нормы осадков, 26 мм (норма 59 мм).

В прошлом, 2020 году, этот день тоже выдался теплый и дождливый. Ночью +6.1, днем +7.3 градуса, среднесуточная температура превысила многолетние значения почти на 6 градусов. За сутки выпало 4.6 мм осадков.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Романова

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