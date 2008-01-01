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Новости погоды


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Рекордной температура сегодня не будет


ИА "Метеоновости" / 10:03 Суббота, 6 ноября

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Несмотря на аномально теплую погоду, установившуюся в Москве  в праздничные дни ноября,  до рекордных отметок максимальной температуре  повыситься не удалось ни разу,  хотя накануне, 5 ноября ей не хватило всего 0.6 градусов.

Сегодняшний, субботний,  день, также будет теплым. Московские синоптики ожидают повышение температуры до  +10 градусов.

Но день 7 ноября  в погодной летописи примечательный. Максимальная температура в этот день в 2013 году повысилась до +16.2 градусов, что стало не только суточным рекордом, но и самой высокой температурой ноября, отмечавшейся  в Москве за весь период инструментальных наблюдений.

Такая отметка для сегодняшнего дня температуре недоступна.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Романова

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