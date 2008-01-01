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Новости погоды


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Очередной циклон приближается к российским рубежам


ИА "Метеоновости" / 10:25 Суббота, 6 ноября

В ноябрьские дни  Атлантика направляет своих посланников, циклонических вихрей, в основном по арктическим морям.

Так, сегодня один из них кружит над Кольским полуостровом, а уже 7 ноября за сутки переберется в Карское море.

Но в воскресений день циклонические вихри изменят траекторию своего перемещения. Циклон, что кружит над югом Скандинавского полуострова, приблизится к самой западной области России, Калининградской.

Уже сегодня атмосферный фронт, протянувшийся от циклона,  принесет на запад России дожди, усилит ветер в порывах до 12-17 м/с, на побережье до 20 м/с. Но температура останется довольно высокой. Ее максимальное значение в Калининградской области ожидается от 8 до 12 градусов.

В субботу и воскресенье погода в самой западной области России облачная, пасмурная, ветреная, дождливая, но теплая, днем 8..10 градусов.

Но уже в понедельник, когда циклон покинет Калининград и отправится в центральные области Европейской России, дожди прекратятся и похолодает: ночью до 0..+5, днем 2..7 градусов тепла.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Романова

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