Очередной циклон приближается к российским рубежам

В ноябрьские дни Атлантика направляет своих посланников, циклонических вихрей, в основном по арктическим морям.

Так, сегодня один из них кружит над Кольским полуостровом, а уже 7 ноября за сутки переберется в Карское море.

Но в воскресений день циклонические вихри изменят траекторию своего перемещения. Циклон, что кружит над югом Скандинавского полуострова, приблизится к самой западной области России, Калининградской.

Уже сегодня атмосферный фронт, протянувшийся от циклона, принесет на запад России дожди, усилит ветер в порывах до 12-17 м/с, на побережье до 20 м/с. Но температура останется довольно высокой. Ее максимальное значение в Калининградской области ожидается от 8 до 12 градусов.

В субботу и воскресенье погода в самой западной области России облачная, пасмурная, ветреная, дождливая, но теплая, днем 8..10 градусов.

Но уже в понедельник, когда циклон покинет Калининград и отправится в центральные области Европейской России, дожди прекратятся и похолодает: ночью до 0..+5, днем 2..7 градусов тепла.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Романова