Последний теплый день в центральных областях России

Сегодня погоду в центральных областях Европейской России определяет мощный циклонический вихрь. Его центр расположен над Кольским полуостровом, а атмосферные фронты тянутся далеко к югу, вплоть до низовья Волги и Дона.

Субботний день ожидается теплым на всей территории Центрального федерального округа. Максимальная температура будет колебаться от 4..9 градусов тепла в Смоленской и Тверской областях до 9..14 градусов в Липецкой, Воронежской, Белгородской областях.

В полной мере ощутить необычное для этих дней ноября тепло, не дает порывистый ветер и пасмурное небо. В большинстве областей он будет усиливаться до 12-17 м/с.

Прохождение холодного атмосферного фронта внесет коррективы в погоду. Температура начнет понижаться. Уже в воскресенье в центральных областях пройдут дожди от небольших до умеренных, сохранится порывистый ветер, а температура понизится, составив в течение суток от 2 до 9 градусов.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Романова