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Новости погоды


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Разрушительные последствия наводнения в Индонезии


ИА "Метеоновости" / 12:23 Суббота, 6 ноября

В четверг, 4 ноября на индонезийский остров Ява обрушились проливные дожди, что стало причиной возникновения сильного наводнения. Самыми пострадавшими оказались населенные пункты провинции Восточная Ява. Здесь последствия погоды оказали катастрофический ущерб и привели к гибели по меньшей мере 8 человек.

В городах Маланг и Бату были размыты улицы, наводнение разрушило здания и мосты. Спасателям удалось найти живыми несколько жителей затопленных низинных районов, оказавшихся из-за оползней под землей и обломками домов. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Смертельные оползни и внезапные наводнения являются частым явлением в Юго-Восточной Азии, в частности в сезон дождей, начавшийся в сентябре. По мнению экологов, последствия стихийных бедствий усугубляются массовой вырубкой лесов и климатическими изменениями.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Нелли Мотивосова

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