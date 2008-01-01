Разрушительные последствия наводнения в Индонезии

В четверг, 4 ноября на индонезийский остров Ява обрушились проливные дожди, что стало причиной возникновения сильного наводнения. Самыми пострадавшими оказались населенные пункты провинции Восточная Ява. Здесь последствия погоды оказали катастрофический ущерб и привели к гибели по меньшей мере 8 человек.

В городах Маланг и Бату были размыты улицы, наводнение разрушило здания и мосты. Спасателям удалось найти живыми несколько жителей затопленных низинных районов, оказавшихся из-за оползней под землей и обломками домов. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Смертельные оползни и внезапные наводнения являются частым явлением в Юго-Восточной Азии, в частности в сезон дождей, начавшийся в сентябре. По мнению экологов, последствия стихийных бедствий усугубляются массовой вырубкой лесов и климатическими изменениями.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Нелли Мотивосова