На север Китая обрушились снегопады

В субботу, 6 ноября, в некоторых регионах северного Китая пройдут сильные снегопады, также ожидается сильное понижение температуры воздуха. Предупреждение о непогоде сохранится в регионе до понедельника, 8 ноября.

Снегопад и метель обрушатся на Внутреннюю Монголию, Ляонин, Тяньцзинь, а также на некоторые восточные и центральные провинции: Хэбэй, Хэнань, Шаньси и Шэньси. В некоторых районах высота снежного покрова может достичь 20 см. В Пекине снегопад сопровождается порывами ветра скоростью до 10-12 м/с и резким снижением температуры. Так, менее чем за 24 часа столбик термометра опустится с +15 градусов до +1 градуса.

В вышеуказанных регионах были приняты необходимые меры предосторожности: жителям рекомендовано отказаться от использования автомобильного транспорта и подготовиться к возможным сбоям в подаче электроэнергии.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Нелли Мотивосова