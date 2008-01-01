В Бурятии тридцатиградусные морозы

Понижение температуры до отрицательных значений отмечалось в Бурятии уже в первой пятидневке сентября. В октябре периоды теплой погоды чередовались с похолоданиями, и в среднем температура месяца оказалась в пределах климатической нормы.

В первые дни ноября, несмотря на ночные морозы, температура днем была положительной. Но уже к концу первой пятидневки месяца в Республику нагрянули сильные морозы.

В столице Бурятии, Улан-Удэ, в ночь на 5 ноября морозы усилились до –15..-16 градусов. Но местами минимальная температура преодолела тридцатиградусный рубеж. Так, в селе Орлик, расположенном в Восточных Саянах, морозы окрепли до –31.1 градуса, что стало суточным рекордом. Тридцатиградусные морозы в последний раз отмечались здесь в 2003 году, но тогда температура ниже –30 не понижалась.

Среднесуточная температура в Бурятии оказалась на 6-13 градусов ниже многолетних значений.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Романова