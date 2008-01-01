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Новости погоды


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В Бурятии тридцатиградусные морозы


ИА "Метеоновости" / 12:25 Суббота, 6 ноября

Понижение температуры до отрицательных значений отмечалось в Бурятии уже в первой пятидневке сентября. В октябре  периоды теплой погоды чередовались с похолоданиями,  и в среднем температура месяца оказалась в пределах климатической нормы.

В первые дни ноября, несмотря на ночные морозы,  температура днем была положительной. Но уже к концу первой пятидневки месяца в Республику нагрянули сильные морозы.

В столице Бурятии, Улан-Удэ, в ночь на 5 ноября морозы усилились до –15..-16 градусов. Но местами минимальная температура  преодолела тридцатиградусный рубеж.  Так, в селе Орлик, расположенном в Восточных Саянах, морозы окрепли до –31.1 градуса, что стало суточным рекордом. Тридцатиградусные морозы  в последний раз отмечались здесь в 2003 году, но тогда температура ниже –30 не понижалась.

Среднесуточная температура в Бурятии оказалась на 6-13 градусов ниже многолетних значений.

 

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Романова

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