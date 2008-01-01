Атлантика засыпает снегом сибирские просторы

Североатлантические циклоны, перемещаясь по арктическим морям в западно-восточном направлении, не теряют активности на своем пути. Запасы влаги у вихрей хватает и на сибирские просторы, и даже на Якутию.

В минувшие сутки, 5 ноября, очередной циклон, что кружил над севером Таймыра, стал виновником снегопадов, метелей и порывистого ветра на Таймыре, в Туруханском районе и Эвенкии. Местами выпало до 14 мм осадков, ветер усиливался до 22 м/с. На севере Якутии также отмечались снегопады и метели при ветре до 26 м/с.

Сегодня и в воскресенье циклон сохранит неблагоприятную погоду на севере Красноярского края. Он также станет виновником ухудшения погоды и в южных районах. В Томской, Кемеровской областях, на севере Новосибирской области и на Алтае пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, ожидаются гололедные явления, на дорогах гололедица, усиление ветра до 20 м/с, местами метели. Температура близкая к нулю, от –2 до +4 градусов.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Романова