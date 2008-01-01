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Новости погоды


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Атлантика засыпает снегом сибирские просторы


ИА "Метеоновости" / 13:48 Суббота, 6 ноября

Североатлантические циклоны, перемещаясь по арктическим морям в западно-восточном направлении, не теряют активности на своем пути. Запасы влаги у вихрей хватает и на сибирские просторы,  и даже на Якутию.

В минувшие сутки, 5 ноября,  очередной циклон, что кружил над севером Таймыра, стал виновником снегопадов, метелей и порывистого ветра  на Таймыре, в Туруханском районе и Эвенкии. Местами выпало до 14 мм осадков, ветер усиливался до 22 м/с. На севере Якутии также отмечались снегопады и метели при ветре до 26 м/с.

Сегодня  и в воскресенье циклон сохранит неблагоприятную погоду на севере Красноярского края. Он также станет виновником ухудшения погоды и в южных районах. В Томской,  Кемеровской областях, на севере Новосибирской области и на Алтае  пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, ожидаются гололедные явления, на дорогах гололедица, усиление ветра до 20 м/с, местами метели. Температура близкая к нулю, от –2 до +4 градусов.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Романова

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