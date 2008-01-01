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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:23 Воскресенье, 7 ноября

Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 4..9 градусов. Ветер западный 5-10, местами с порывами 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 65 %.

В столичном регионе погода начала меняться, но еще будет тепло, среднесуточная температура пока остается выше климатической нормы на 5 градусов. Атмосферное давление продолжит падать, кислородный режим неблагоприятный, ниже нормы. Такие погодные условия способствуют формированию погодной гипоксии, которая негативно отразится на самочувствии метеозависимых людей с хроническими недугами, переутомлением, вегетативными расстройствами и психо-эмоциональными нарушениями. Рекомендуется больше внимания уделить отдыху, особенно полезны прогулки на свежем воздухе, можно принять ванну с добавлением ароматических масел лаванды, мелиссы или хвойного экстракта, тонизирует и нормализует сосудистый тонус контрастный душ, не стоит пренебрегать и назначенными врачом лечебными мероприятиями.

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