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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:38 Воскресенье, 7 ноября

В воскресный день в столице похолодает, но среднесуточная температура ожидается выше обычной для этой поры на 5 градусов. Но, несмотря на аномальное тепло, рекордных значений температуре не достичь.

Самый теплый сегодняшний день наблюдался в 2013 году, когда столбик термометра добрался до отметки в +15 градусов.

Но случались в это время и суровые морозы. Так, в 1888 году, под утро в Москве  они усилились до –17.1 градусов. Подобных морозов погода вот уже более 130 лет москвичам не преподносила.

Рекордными осадками 7 ноября отметилось в 2016 году, когда на московскую землю вылилось до 18 мм.

В прошлом, 2020 году, этот день выдался очень теплый, среднесуточная температура превышала норму на 7 градусов и более. Ночью было +4.4, днем воздух прогрелся почти +10 градусов и без осадков.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Татьяна Крепостнова

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