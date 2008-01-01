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Ноябрь в Москве возвращается в климатические рамки


ИА "Метеоновости" / 12:11 Воскресенье, 7 ноября

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Ноябрь сочетает в себе черты уходящей осени и подступающей зимы. В ноябре, как правило, дожди сопровождаются мокрым снегом, легкий ледок прихватывает не только лужи, но и поверхность земли. Первая неделя ноября нынешнего года выдалась в столичном регионе теплая, среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 5 градусов. Но наступает тот момент, когда погода наконец-то возвращается в привычные рамки.

В понедельник еще тепло, в течение суток температура существенно меняться не будет, от +5 до +8 градусов, а ее среднесуточное значение останется выше многолетних значений на 6 градусов. Во вторник, в тылу циклона, уходящего на северо-восток, начнется вторжение арктического воздуха. При облачной погоде пройдут осадки в виде дождя и снега, наиболее интенсивные днем, но температура еще положительная, ночью и днем в Москве от 2 до 4 градусов.

В середине недели, 10 ноября, бразды правления перейдут к антициклону. При переменной облачности осадков не ожидается. Ночью в Москве подморозит до -2..-4, днем температура повысится от -1 до +1 градуса. Среднесуточное значение ожидается ниже климатической нормы на 1-2 градуса.

Внимание, автолюбители, пора сменить летнюю резину на зимнюю.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Татьяна Крепостнова

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