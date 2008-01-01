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Приморский край атакует циклон


ИА "Метеоновости" / 12:42 Воскресенье, 7 ноября

Накануне Приморье пересекали атмосферные фронты, которые местами и отметились дождями и порывистым, до 23 м/с, ветром. В воскресенье бразды правления перешли к антициклону, наступающему с запада. Погода солнечная и без осадков. Но это только короткая передышка.

Утром 8 ноября к Приморью подойдет активный циклон, а вместе с ним и зона небольших дождей. В течение дня 8 ноября и в ночь на 9 во Владивостоке и южной половине края ожидаются сильные дожди, количество выпавших осадков за 12 часов и менее может составить от 15 до 45 мм, дожди местами могут быть очень сильные, до 50 мм.

9 ноября днем сильный дождь количеством от 15 до 40 мм, в отдельных районах он может быть очень сильный, до 50мм, сохранится  на востоке края. На остальной территории Приморья осадки разной интенсивности и  продолжительности в виде дождя и дождя, переходящего в снег. Вечером в отдельных районах Приморья ожидаются гололедные явления. В континентальной части края ветер усилится до 15-20 м/с, на побережье и в краевом центре, Владивостоке, порывы достигнут штормовой силы, 25-30 м/с, у мысов побережья ураганной силы, 35-37 м/с. В Заливе Петра Великого, на участке Поворотный – Золотой ожидается высота волн 2,5 – 3,5 м, в открытой части моря 4-5 м.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Татьяна Крепостнова

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