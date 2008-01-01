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Якутия - территория аномального тепла


ИА "Метеоновости" / 13:14 Воскресенье, 7 ноября

В минувшую субботу восточная половина Якутии находилась на южной окраине обширного циклона, с центром вблизи Северной Земли. Атмосферный фронт, поднимающийся с юго-запада, отметился осадками разной интенсивности и продолжительности. В Витиме выпало рекордное количество, 7 мм, таким образом, был повторен рекорд 2006 года.

Мощный вынос теплого воздуха на восток, северо-восток Якутии, обусловил аномально теплую погоду, не характерную для этого региона. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения 13-14, а местами и более чем на 20 градусов.

В Усть-Моме новый абсолютный максимум для 6 ноября -2, что выше предыдущего на 5 градусов пятнадцатилетней давности. В Томпо обновлен экстремум максимальной температуры 2006 года, новый теперь -4.8. В Зырянке столбик термометра поднялся до отметки -2.8, в Восточной до -10.4 градуса.

Рекордным теплом отметился и «полюс холода», Оймякон. 6 ноября здесь было зафиксировано -12.7 (среднесуточная температура превысила климатическую норму на 7 градусов), прежний абсолютный максимум -16.3 продержался с 1975 года.

Но уже в воскресенье, с юго-запада распространился гребень азиатского антициклона, который и вытеснил аномальное тепло. В Якутию вернулись морозы до -25..-28 градусов, метут метели, велика вероятность обморожения. Но уже в начале новой недели, с приближением атмосферного фронта с запада, придет теплый и влажный воздух, и морозам, в очередной раз, не устоять.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Татьяна Крепостнова

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