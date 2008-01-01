В Москве атмосферное давление нестабильно

В воскресенье в столичном регионе, в тыловой части циклона, атмосферное давление подросло и составляет 746 мм ртутного столба, что немного, на 3 единицы, ниже нормального.

До середины будущей недели атмосферное давление прогнозируется неустойчивое. Его рост будет сменяться падением, а затем вновь расти.

В начале новой недели, с запада подойдет циклон, и атмосферное давление резко, на 9 единиц понизится и в середине дня составит 737 мм ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормы.

Во вторник из Западной Европы подойдет антициклон, и давление сколь стремительно падало, начнет расти. К середине дня оно повысится на 15 единиц.

В среду продолжится рост давления и составит 762 мм рт столба, а это более чем на 10 единиц выше нормального.

«Скачки» атмосферного давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей как у гипертоников, так и у гипотоников. Неважно себя будут чувствовать и те, кто перенес сосудистые катастрофы, страдающие высоким внутричерепным давлением, мигренями, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов, вегето-сосудистой дистонией.

Не дожидаясь ухудшения самочувствия необходимо заранее принять лекарства, рекомендованные лечащим врачом, контролировать артериальное давление.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Татьяна Крепостнова