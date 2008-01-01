Погода в Москве сегодня

Предстоящим днем Москва и Московская облаcть окажутся под влиянием атмосферных фронтов. При облачной погоде временами пройдут дожди. Максимальная температура воздуха в Москве 6..8, по области 4..9 градусов. Ветер юго-западный 5-10, местами с порывами 12-14 м/с. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 737 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80 %.

Ожидается влажно-прохладная, дискомфортная погода гипоксического типа. Такая погода довольно часто является внешним стрессовым фактором для людей остро реагирующих на изменения внешних условий и, которые имеют хронические заболевания с проявлениями кислородной недостаточности. Даже те люди, которые чаще всего не обращают внимание на «капризы» погоды могут отмечать в такие дни общее недомогание и снижение умственной и физической активности, тревожно-депрессивное состояние, нарушение сна и др. Межсезонье не самое благоприятное время, тем не менее, необходимо тренировать свой организм, заниматься по мере возможности спортом, закаливающими процедурами которые можно выполнять и в домашних условиях, конечно не стоит пренебрегать рекомендациями лечащего врача.