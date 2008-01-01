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Новости погоды


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В Петербурге кратковременно похолодает до заморозков


ИА "Метеоновости" / 10:38 Понедельник, 8 ноября

В Санкт-Петербурге пасмурно и сыро. С середины прошедшей недели зарядили дожди. За прошедшие выходные дни ноябрьская копилка осадков наполнилась более, чем на половину, при месячной норме 56 мм выпало 30 мм. Кроме избытка влаги первая неделя ноября отличилась теплой погодой, положительная аномалия температуры превысила 4 градуса.

Начало новой рабочей недели совпало с прохождением циклонического вихря с запада. В понедельник, 8 ноября, в Северной столице пройдут обильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, днем ожидается северо-восточный ветер с порывами до сильного, температура в течение суток +1..+3. Во вторник в области промежуточного гребня распогодится. Ветер развернется на северо-западный, ночью при прояснениях подморозит до -1..-4, на дорогах местами гололедица, днем 0..+2.

Хорошая погода не задержится надолго. В середине недели в атмосфере восстановится западно-восточный перенос, пройдут осадки (теперь уже мокрый снег с переходом в дождь), днем +2..+4. Вторая половина рабочей недели будет более теплой – ночью +2..+4, днем +5..+7, возможен небольшой дождь.

 

 

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Александр Рыбаков

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