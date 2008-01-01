Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
8 ноября 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:53 Понедельник, 8 ноября

В понедельник в Москве еще тепло, среднесуточная температура превысит климатическую норму на 6 градусов. Однако, до рекордов дело не дойдет.

Поэтому самый теплый день 8 ноября +12 градусов так и останется в 1927 году. Самая холодная ночь со значением -18.3 градуса, по-прежнему принадлежит позапрошлому веку, 1888 году. 

Рекордное количество осадков, 21.1 мм, в этот день выпало сорок два года тому назад, в 1979 году, при норме 58 мм.

В прошлом, 2020 году, этот день был очень теплый, среднесуточная температура превышала норму на 7 градусов. Ночью +5.2, днем температура повысилась до +10 градусов. За сутки копилка осадков пополнилась на 5.3 мм.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Васильева

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей




НОВОСТИ ПОГОДЫ
Пн. 8 НОЯБРЯ
10:53 Из архива московской погоды
10:38 В Петербурге кратковременно похолодает до заморозков
05:20 Погода в Москве сегодня
Вс. 7 НОЯБРЯ
13:41 В Москве атмосферное давление нестабильно
13:14 Якутия - территория аномального тепла
12:42 Приморский край атакует циклон
12:11 Новость озвучена Ноябрь в Москве возвращается в климатические рамки
10:38 Из архива московской погоды
все новости   архив новостей
Факт
9:00
местное
+6
Пн.
8 ноя.
+6
Вт.
9 ноя.
+3
Ср.
10 ноя.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+34
Сан-Хосе		 -32
Юрты

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Дехрадун

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100