Из архива московской погоды

В понедельник в Москве еще тепло, среднесуточная температура превысит климатическую норму на 6 градусов. Однако, до рекордов дело не дойдет.

Поэтому самый теплый день 8 ноября +12 градусов так и останется в 1927 году. Самая холодная ночь со значением -18.3 градуса, по-прежнему принадлежит позапрошлому веку, 1888 году.

Рекордное количество осадков, 21.1 мм, в этот день выпало сорок два года тому назад, в 1979 году, при норме 58 мм.

В прошлом, 2020 году, этот день был очень теплый, среднесуточная температура превышала норму на 7 градусов. Ночью +5.2, днем температура повысилась до +10 градусов. За сутки копилка осадков пополнилась на 5.3 мм.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Васильева