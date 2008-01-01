В Москву рвется первыйснежок

Первая неделя ноября в столице оказалась на редкость теплой, и днем, и ночью температура удерживалась положительной. Но 9 ноября зима начнет заявлять свои права: в Москве под утро, при прохождении холодного атмосферного фронта, дождь сменится настоящим снегом.
Жители столицы увидят свежевыпавший снег до 1 см на газонах и в парках Москвы. После полудня температура воздуха в городе понизится до отрицательных значений. На дорогах гололедица, первая в этом сезоне!
Осадки и понижение температуры будут сопровождаться порывами ветра до 12-1 м/с, что усилит дискомфорт погоды.
Главный специалист ИА "Метеоновости" / meteonovosti.ru /
Ксения Байкова