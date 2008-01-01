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Новости погоды


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Москва готовится к зиме


ИА "Метеоновости" / 11:58 Понедельник, 8 ноября

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Период предзимья в столичном регионе продолжается. Температура воздуха всё еще превышает привычные показатели. Еще не холодно, но уже и не тепло. Предзимье в средней полосе длится примерно до середины декабря, а затем уже начинается зима. Только зима бывает разная. Помимо календарной и астрономической, есть еще и климатическая. Начинается климатическая зима, когда среднесуточная температура воздуха преодолевает нулевую отметку в сторону отрицательных значений. В Москве дата перехода температуры через ноль – 10 ноября. А уже 11 ноября среднесуточная температура становится отрицательной. Но приход настоящих холодов редко совпадает с календарем. Бывает, морозы приходят раньше срока. А бывает, что зима задерживается.

Циклонический вихрь пересечет Центральный район. Циклон и его атмосферные фронты принесут осадки, порывистый ветер и холода. В отдельных районах пройдет небольшой снег, но даже временного снежного покрова не образуется.

Во вторник, 9 ноября, ожидается пасмурная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Температура воздуха в течение суток 0..+2, по области -2..+3. Северный ветер в порывах усилится до 12-15 м/с.

В среду, 10 ноября, при переменной облачности осадков не ожидается. Ночью похолодает до -2..-4 градусов, по области 0..-5. Днем около нуля.

В четверг погода испортится. Небо затянет облаками, и снова небольшие осадки. Ночью около нуля, днем +1..+3, по области 0..+5. Ветер юго-западный, в порывах до 10-15 м/с.

Завершится рабочая неделя облачной и ненастной погодой. Ночью -2..+3 градуса, днем +1..+6.

Зима в этом году сперва напомнит о себе, а затем отступит.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Васильева

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Новость озвучена Москва готовится к зиме
Пн. 8 ноября 11:58
Период предзимья в столичном регионе продолжается. Температура воздуха всё еще превышает привычные показатели. Еще не холодно, но уже и не тепло....
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