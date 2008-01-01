Скандинавский циклон портил погоду на Северо-Западе

Очередной циклонический вихрь из Скандинавии принес на северо-запад Европейской территории России проливные дожди, мокрый снег и порывистый ветер. На Кольском полуострове погодные условия определял барический гребень. Но тут вмешался циклон – из-за разности давления между двумя атмосферными образованиями усилился ветер. 7 ноября в Мурманской области порывы ветра достигали 21 м/с. Сильный дождь прошел 7 и ночью 8 ноября в Калининградской области. Количество выпавших осадков достигло 20 мм. Столько же небесной влаги выпало и во Псковской области. В Ленинградской области количество осадков чуть меньше, 19 мм, но здесь наблюдались и дожди, и снег и мокрый снег.

В ближайшие дни циклон уступит место антициклону. Температура воздуха немного понизится, а осадки прекратятся. Но ненадолго.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"

Анна Васильева