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Скандинавский циклон портил погоду на Северо-Западе


ИА "Метеоновости" / 12:38 Понедельник, 8 ноября

Очередной циклонический вихрь из Скандинавии принес на северо-запад Европейской территории России проливные дожди, мокрый снег и порывистый ветер. На Кольском полуострове погодные условия определял барический гребень. Но тут вмешался циклон – из-за разности давления между двумя атмосферными образованиями усилился ветер. 7 ноября в Мурманской области порывы ветра достигали 21 м/с. Сильный дождь прошел 7 и ночью 8 ноября в Калининградской области. Количество выпавших осадков достигло 20 мм. Столько же небесной влаги выпало и во Псковской области. В Ленинградской области количество осадков чуть меньше, 19 мм, но здесь наблюдались и дожди, и снег и мокрый снег.

В ближайшие дни циклон уступит место антициклону. Температура воздуха немного понизится, а осадки прекратятся. Но ненадолго.

Ведущий специалист ИА "Метеоновости"
Анна Васильева

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