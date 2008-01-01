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Новости погоды
В Краснодарском крае ожидаются сильные дожди
ИА "Метеоновости" / 13:06 Понедельник, 8 ноября
Погода в Краснодарском крае снова меняется. Не успел антициклон установить теплую и малооблачную погоду, как его уже спешат сместить циклон и атмосферные фронты. Температура воздуха в ближайшие дни существенно не изменится, но начнутся дожди. 9 ноября сильные дожди в Краснодарском крае ожидаются лишь местами. Ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. 10 ноября станет холодать. По-прежнему дожди, на Черноморском побережье сильные и с грозами. Сохраняется порывистый ветер. В районе Новороссийска северо-восточный ветер в порывах усилится до 18-23 м/с. Температура воздуха понизится. Ночью всего 6..11 градусов, местами и до +2, днем 8..13, в отдельных районах до 16 градусов.
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